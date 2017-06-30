ЛНР обвинила Киев в подготовке к полномасштабной войне в Донбассе

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Луганск, 30 июня. Украина движется в сторону полномасштабной войны в Донбассе. Об этом заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

«Украине сегодня, к сожалению, видимо, нужна достаточно активная война. Они движутся в эту сторону», — заявил Дейнего.

По его словам, украинские силовики продолжают перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы на линию соприкосновения в Донбассе. Кроме того, подразделения воооруженных сил Украины продолжают провокации на линии фронта.

Ранее экс-руководитель «Правого сектора»* (экстремистская организация, запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил, что Киев готовит военную операцию по мгновенному захвату Донбасса, передает URA.RU.

* Организация запрещена на территории РФ.