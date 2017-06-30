Синоптики признали июнь 2017 года самым холодным в Москве за последние 14 лет

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Москва, 30 июня. Нынешний июнь стал самым холодным в Москве за последние 14 лет. Об этом сообщили в пятницу в столичном метеобюро.

«Этот июнь стал самым холодным за прошедшие 14 лет», — сказал собеседник РИА Новости.

Первому месяцу лета 2017 года не удалось побить рекорд июня 2003 года. Тогда в Москве температура воздуха опускалась до -4 градусов.

Добавим, ранее в погодном центре «Фобос» предупредили жителей и гостей столицы, что сегодня во второй половине дня может выпасть более половины месячной нормы осадков. Также ожидаются гроза, град и штормовой ветер.