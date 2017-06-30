Скорость ветра в Москве увеличится до 24 метров в секунду

В Избранное

Москва, 30 июня. Управление МЧС по Москве ожидает усиление ветра в российской столице до 24 метров в секунду. Вместе с ветром в Москву придут ливни и град, что может вызвать подтопление на дорогах. Непогода продлится вплоть до субботы.

Спасатели призывают жителей и гостей Москвы держаться подальше от деревьев и рекламных щитов во время урагана. Кроме того, не исключены порывы линий электропередач и повреждение кровель домов. Не стоит также забывать о том, что молния может поразить здания, не защищенные громоотводом, сообщает «Вечерняя Москва».