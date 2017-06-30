Силуанов: Зависимость курса рубля от цен на нефть снижается

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Москва, 30 июня. Зависимость курса рубля от колебаний цен на нефть постепенно снижается. Так считает министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

«Во многом это действия министерства финансов в части изъятия избыточных нефтегазовых доходов, которые поступают. Не трата этих доходов, а формирование, соответственно, резервов», — подчеркнул российский политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что Минфин России планирует в ближайшие несколько лет полностью отказаться от трат из Резервного фонда.