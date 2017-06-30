Силуанов: Зависимость курса рубля от цен на нефть снижается
Москва, 30 июня. Зависимость курса рубля от колебаний цен на нефть постепенно снижается. Так считает министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.
«Во многом это действия министерства финансов в части изъятия избыточных нефтегазовых доходов, которые поступают. Не трата этих доходов, а формирование, соответственно, резервов», — подчеркнул российский политик.
Напомним, ранее стало известно о том, что Минфин России планирует в ближайшие несколько лет полностью отказаться от трат из Резервного фонда.