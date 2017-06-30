Будущее напишут в Гамбурге: чего ждать от встречи Путина и Трампа на саммите G20

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Российская Федерация рассчитывает, что предстоящая на саммите G20 встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом внесет ясность в будущее отношений двух стран, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Но не стоит забывать, что лидер США в первую очередь предприниматель, который будет искать предмет торга для улучшения взаимоотношений, заявила корреспонденту Федерального агентства новостей российский политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

Отметим, в минувший четверг советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что во время саммита G20 в Гамбурге, который состоится 7-8 июля, Дональд Трамп проведет ряд встреч со многими мировыми лидерами, в том числе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «Путин и Трамп, так или иначе, встретятся на полях саммита двадцатки».

«Особое значение в сегодняшнем мире придается отношениям между Россией и Соединенными Штатами, от которых зависит решение множества международных проблем — от обеспечения стратегической стабильности до урегулирования региональных кризисов. Мы видим, с какой озабоченностью большинство стран мира воспринимает нынешнее ненормальное состояние этих отношений, которые стали заложником внутриполитической борьбы в США. Рассчитываем, что встреча наших президентов в Гамбурге, о которой было объявлено, внесет ясность в вопрос о перспективах российско-американского взаимодействия», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, во время своего выступления на «Примаковских чтениях» в Москве.

Главный дипломат России искренне надеется, что над американским президентом «возобладает прагматизм и нацеленность на обеспечение национальных интересов реалистичными, наиболее эффективными методами».

«Начинать тут необходимо с истоков, с понимания того, кем, по сути, является действующий президент Соединенных Штатов. А он, в первую очередь, бизнесмен и только потом уже глава американского государства. Трамп очень прагматичный человек и даже если их встреча с Путиным состоится, он начнет торговаться — как коммерсант, как предприниматель. Вопрос только в том, что будет предметом этого торга», — говорит Елисеева.

Собеседник ФАН предполагает, что главной темой при обсуждении двухсторонних отношений может стать снятие санкционного давления с Российской Федерации. Однако не стоит рассчитывать на то, что эта процедура окажется простой — Трамп обязательно потребует что-то взамен.

«Более того, стороны могут начать с малого, с вопроса о возврате дипломатической собственности, которая была арестована властями США. Здесь несколько факторов, с которых Трамп может начать переговоры. Но то, что торговля будет, то, что Трамп будет что-то предлагать или требовать — это точно. Для Москвы же здесь главной будет цена вопроса и то, как это ударит по России», — продолжает политолог.

Некоторые политические аналитики предполагают, что непосредственно перед встречей с Владимиром Путиным американский президент может отдать приказ своим вооруженным силам нанести ракетный и авиационный дар по правительственным войскам Сирии. Поводом станет муссируемая в Белом доме тема «подготовки» Дамаском к якобы химической атаке против террористов.

«Если прямо перед саммитом Трамп отдаст такой приказ, то это будет очень грубой провокацией, и вряд ли он на это пойдет. Ведь в противном случае переговоры как минимум пойдут в другом, не совсем приятном для обеих сторон тоне, или же не состоятся вовсе. Да, американцы сейчас пытаются играть мускулами в попытке показать мировой общественности кто тут главный, но вряд ли получится так, как это было во время апрельского ракетного удара, когда в США с рабочим визитом находился председатель КНР Си Цзиньпин», — заключила Наталья Елисеева.

Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия, США и Китай вполне могут прийти к общему пониманию того, как решать мировые проблемы. При этом главный дипломат России выразил надежду на то, что три страны, с учетом их влияния на мировую политику и экономику, смогут мирно сосуществовать.