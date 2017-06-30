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Будущее напишут в Гамбурге: чего ждать от встречи Путина и Трампа на саммите G20
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    Будущее напишут в Гамбурге: чего ждать от встречи Путина и Трампа на саммите G20

    14:19  30 Июня 2017
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    Владимир Путин и Дональд Трамп

    Российская Федерация рассчитывает, что предстоящая на саммите G20 встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом внесет ясность в будущее отношений двух стран, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Но не стоит забывать, что лидер США в первую очередь предприниматель, который будет искать предмет торга для улучшения взаимоотношений, заявила корреспонденту Федерального агентства новостей российский политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

    Отметим, в минувший четверг советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что во время саммита G20 в Гамбурге, который состоится 7-8 июля, Дональд Трамп проведет ряд встреч со многими мировыми лидерами, в том числе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «Путин и Трамп, так или иначе, встретятся на полях саммита двадцатки».

    «Особое значение в сегодняшнем мире придается отношениям между Россией и Соединенными Штатами, от которых зависит решение множества международных проблем — от обеспечения стратегической стабильности до урегулирования региональных кризисов. Мы видим, с какой озабоченностью большинство стран мира воспринимает нынешнее ненормальное состояние этих отношений, которые стали заложником внутриполитической борьбы в США. Рассчитываем, что встреча наших президентов в Гамбурге, о которой было объявлено, внесет ясность в вопрос о перспективах российско-американского взаимодействия», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, во время своего выступления на «Примаковских чтениях» в Москве.

    Главный дипломат России искренне надеется, что над американским президентом «возобладает прагматизм и нацеленность на обеспечение национальных интересов реалистичными, наиболее эффективными методами». 

    Глава МИД РФ Сергей Лавров

    «Начинать тут необходимо с истоков, с понимания того, кем, по сути, является действующий президент Соединенных Штатов. А он, в первую очередь, бизнесмен и только потом уже глава американского государства. Трамп очень прагматичный человек и даже если их встреча с Путиным состоится, он начнет торговаться — как коммерсант, как предприниматель. Вопрос только в том, что будет предметом этого торга», — говорит Елисеева.

    Собеседник ФАН предполагает, что главной темой при обсуждении двухсторонних отношений может стать снятие санкционного давления с Российской Федерации. Однако не стоит рассчитывать на то, что эта процедура окажется простой — Трамп обязательно потребует что-то взамен.

    «Более того, стороны могут начать с малого, с вопроса о возврате дипломатической собственности, которая была арестована властями США. Здесь несколько факторов, с которых Трамп может начать переговоры. Но то, что торговля будет, то, что Трамп будет что-то предлагать или требовать — это точно. Для Москвы же здесь главной будет цена вопроса и то, как это ударит по России», — продолжает политолог.

    Некоторые политические аналитики предполагают, что непосредственно перед встречей с Владимиром Путиным американский президент может отдать приказ своим вооруженным силам нанести ракетный и авиационный дар по правительственным войскам Сирии. Поводом станет муссируемая в Белом доме тема «подготовки» Дамаском к якобы химической атаке против террористов.

    ВМС США наносят ракетный удар по сирийской авиабазе Эш-Шайрат

    «Если прямо перед саммитом Трамп отдаст такой приказ, то это будет очень грубой провокацией, и вряд ли он на это пойдет. Ведь в противном случае переговоры как минимум пойдут в другом, не совсем приятном для обеих сторон тоне, или же не состоятся вовсе. Да, американцы сейчас пытаются играть мускулами в попытке показать мировой общественности кто тут главный, но вряд ли получится так, как это было во время апрельского ракетного удара, когда в США с рабочим визитом находился председатель КНР Си Цзиньпин», — заключила Наталья Елисеева.

    Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия, США и Китай вполне могут прийти к общему пониманию того, как решать мировые проблемы. При этом главный дипломат России выразил надежду на то, что три страны, с учетом их влияния на мировую политику и экономику, смогут мирно сосуществовать.

    Автор: Сергей Чемеков
    #владимир путин #дональд трамп #россия #сша #сергей лавров #отношения
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    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    8:04  30 Июня 2017
    6211

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Москва, 29 июня. Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила новый экстремальный спорткар Vulcan AMR Pro. Стоимость автомобиля составляет не менее двух миллионов долларов.

    Созданием спорткара Vulcan AMR Pro занималось новое отделение компании Aston Martin Racing. У суперкара появились дополнительные спойлеры, изменилась форма сплиттера, а сзади появилось двухэтажное антикрыло.

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Двигатель автомобиля обладает мощностью в 820 лошадиных сил. Добиться такой мощности удалось благодаря семилитровому двигателю и 12-ти цилиндрам. Отмечается, что AMR Pro не имеет права выезда на стандартную дорогу из-за мощности своего двигателя.

    Автор: Алексей Громов
    #aston martin #vulcan amr pro
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