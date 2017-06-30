Мощный взрыв прогремел в кипрском Лимасоле

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Никосия, 30 июня. В одном из районов города Лимасол в Республике Кипр прогремел взрыв. По данным полиции, на входе в бизнес-центр в одном из районов города рано утром в пятницу сработало взрывное устройство.

По предварительной информации, ни один человек в результате инцидента не пострадал. При этом серьезный ущерб был нанесен самому офисному центру и близлежащим зданиям.

Правоохранители пока никак не комментируют случившееся, уточняя, что по факту ЧП ведется расследование.

Напомним, накануне при взрыве газа в общежитии университета Murray State University в штате Кентукки пострадали два человека