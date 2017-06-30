Полпред ЛНР: Разведение сил в Донбассе решит проблему нарушения перемирия

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Луганск, 30 июня. Отвод тяжелого вооружения в Донбассе может решить проблему нарушения перемирия, заявил постпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Власти Луганска сообщили, что украинская сторона в очередной раз сорвала отвод тяжелого вооружения в районе Станицы Луганской. По словам полпреда ЛНР на переговорах в Минске Владислава Дейнего, стабилизация обстановки в Донбассе возможно при разведении сил.

Луганский политик подчеркнул, что ключевым в деэскалации ситуации в регионе является разведение сил, позволяющее обеспечить соблюдение режима прекращения огня. Однако Дейнего отметил, что Киев не готов к этому процессу, поскольку действующие власти заинтересованы в войне. Бойцы ВСУ регулярно осуществляют вылазки и подвозят к линии фронта