Каждый третий россиянин посмотрел фильм Стоуна о Путине

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Москва, 30 июнь. Документальный цикл, снятый голливудским режиссером Оливером Стоуном о президенте РФ Владимире Путине, посмотрели почти треть россиян, принявших участие в опросе.

Его после премьерного показа провел фонд «Общественное мнение». Чуть более 60% респондентов слышали о фильме, а каждый третий из невидевших признался, что собирается его посмотреть.

В ходе исследования было опрошено 1,5 тыс. человек в 104 населенных пунктах страны.

Напомним, фильм Стоуна о Путине был показал на телеканале Showtime. Российская премьера состоялась 19 июня. Зрители могли увидеть четыре серии цикла, снятого известным мастером кино о российском президенте.