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США играют мускулами: находится ли Сирия на пороге реальной эскалации
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    США играют мускулами: находится ли Сирия на пороге реальной эскалации

    13:53  30 Июня 2017  /обновлено: 13:53  30 Июня 2017
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    США играет мускулами: находится ли Сирия на пороге реальной эскалации

    В СМИ сейчас активно обсуждается вероятная масштабная операция США против Башара Асада и его  союзников в Сирии. Предпосылками к ней являются полеты американских самолетов RC-135U, RC-135V и P-8 Poseidon рядом с российской авиабазой Хмеймим во время визита сирйиского президента. Сообщается также и о скором прибытии в израильскую Хайфу самого большого в мире авианосца USS George H.W. Bush с почти шестью тысячами моряками и пятьюдесятью боевыми самолетами.

    Российские же силы не так масштабно сейчас присутствуют в Сирии, что вызывает некоторые опасения касательно дальнейших действий США.

    Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что не связывает активность США рядом с Хмеймимом и в Средиземном море с подготовкой какой-то масштабной операции, поскольку в регионе все эти силы уже присутствовали:

    «Например, заход авианосца в порт никак не связан с боевыми действиями, авианосец там в любом случае присутствовал, и авиация была привлечена к полетам, как и авиация ВВС США, которая работает с наземных аваиабаз. Что касается самолетов-разведчиков (R-135), то они являются самолетами радиотехнической разведки, это не самолеты поля боя, и я думаю, что задача была именно в наблюдении за радиообменом и техническими вещами в ходе визита Асада».

    США играет мускулами: находится ли Сирия на пороге реальной эскалации

    Поэтому, как считает эксперт, влияние этих отдельных фактов на возможное планирование масштабной военной операции маловероятно. Если Соединенные Штаты и будут что-то планировать, то какие-то шаги будут по возможности скрыты, и вряд ли США будут действовать радикально иначе, чем действовали до этого:

    «Есть зоны, за которые отвечает Россия, и я думаю, что, как бы не складывались отношения между США и Россией, есть определенные договоренности, какие-то установленные границы, которые стороны переходить не будут. Поэтому у меня есть сомнения, что эти шаги — преддверие какой-то операции. Если они и будут что-то планировать, это не будет связано с тем, что авианосец зашел в порт и самолеты радиотехнической разведки выполняют какие-то дополнительные вылеты в большем объеме, чем раньше».

    Однако эксперт не стал исключать возможности новых авиаударов по Сирии:

    «Какие-то эпизодические действия со стороны США могут быть, с использованием искусственного повода, как это было с сирийской авиабазой Шайрат. Но более масштабные действия вызывают сомнения, поскольку это будет грозить очередным обострением отношений с Россией. Прямые удары по союзникам Москвы объяснить будет все-таки сложно. Это ухудшит и без того напряженные отношения. Поэтому скорее всего будут разовые акты».    

    США играет мускулами: находится ли Сирия на пороге реальной эскалации

    Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) подчеркнул, что с точки зрения норм международного права любые военные односторонние акции Пентагона будут расцениваться как акт вооруженной агрессии. Эксперт также обратил внимание, что Башар Асад — легитимный лидер легитимного государства и попытки приписать ему якобы готовящиеся планы использования химического оружия — пропагандистские заявления:

    «В реальности химического оружия у Асада нет, оно было под международным контролем вывезено и ликвидировано еще несколько лет назад».

    Факты использования правительством Башара Асада боевых отравляющих веществ в Сирии не подтверждены международными инспекторами:

    «Все это в реальности делала либо сирийская вооруженная оппозиция, либо террористическая организация «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Поскольку технология производства химического оружия относится к временам Первой мировой войны, химики ИГИЛ* могут синтезировать тот же самый зарин и другие отравляющие вещества на любом подходящем производстве. Например, на мыловаренной фабрике, или на фабрике по производству химических удобрений».

    США играют мускулами: находится ли Сирия на пороге реальной эскалации

    Поэтому попытки привязать применения  и производство химического оружия к Асаду несостоятельны.

    «Разумеется, возможные военные акции США могут привести к срыву или обнулению готовящейся встречи Путина и Трампа, дальнейшей эскалации напряженности в регионе и невозможности выстроить нормальный двусторонний политический диалог между Москвой и Вашингтоном» — резюмирует Игорь Коротченко.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
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    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    8:04  30 Июня 2017
    6152

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Москва, 29 июня. Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила новый экстремальный спорткар Vulcan AMR Pro. Стоимость автомобиля составляет не менее двух миллионов долларов.

    Созданием спорткара Vulcan AMR Pro занималось новое отделение компании Aston Martin Racing. У суперкара появились дополнительные спойлеры, изменилась форма сплиттера, а сзади появилось двухэтажное антикрыло.

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Двигатель автомобиля обладает мощностью в 820 лошадиных сил. Добиться такой мощности удалось благодаря семилитровому двигателю и 12-ти цилиндрам. Отмечается, что AMR Pro не имеет права выезда на стандартную дорогу из-за мощности своего двигателя.

    Автор: Алексей Громов
    #aston martin #vulcan amr pro
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