США играют мускулами: находится ли Сирия на пороге реальной эскалации

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В СМИ сейчас активно обсуждается вероятная масштабная операция США против Башара Асада и его союзников в Сирии. Предпосылками к ней являются полеты американских самолетов RC-135U, RC-135V и P-8 Poseidon рядом с российской авиабазой Хмеймим во время визита сирйиского президента. Сообщается также и о скором прибытии в израильскую Хайфу самого большого в мире авианосца USS George H.W. Bush с почти шестью тысячами моряками и пятьюдесятью боевыми самолетами.

Российские же силы не так масштабно сейчас присутствуют в Сирии, что вызывает некоторые опасения касательно дальнейших действий США.

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что не связывает активность США рядом с Хмеймимом и в Средиземном море с подготовкой какой-то масштабной операции, поскольку в регионе все эти силы уже присутствовали:

«Например, заход авианосца в порт никак не связан с боевыми действиями, авианосец там в любом случае присутствовал, и авиация была привлечена к полетам, как и авиация ВВС США, которая работает с наземных аваиабаз. Что касается самолетов-разведчиков (R-135), то они являются самолетами радиотехнической разведки, это не самолеты поля боя, и я думаю, что задача была именно в наблюдении за радиообменом и техническими вещами в ходе визита Асада».

Поэтому, как считает эксперт, влияние этих отдельных фактов на возможное планирование масштабной военной операции маловероятно. Если Соединенные Штаты и будут что-то планировать, то какие-то шаги будут по возможности скрыты, и вряд ли США будут действовать радикально иначе, чем действовали до этого:

«Есть зоны, за которые отвечает Россия, и я думаю, что, как бы не складывались отношения между США и Россией, есть определенные договоренности, какие-то установленные границы, которые стороны переходить не будут. Поэтому у меня есть сомнения, что эти шаги — преддверие какой-то операции. Если они и будут что-то планировать, это не будет связано с тем, что авианосец зашел в порт и самолеты радиотехнической разведки выполняют какие-то дополнительные вылеты в большем объеме, чем раньше».

Однако эксперт не стал исключать возможности новых авиаударов по Сирии:

«Какие-то эпизодические действия со стороны США могут быть, с использованием искусственного повода, как это было с сирийской авиабазой Шайрат. Но более масштабные действия вызывают сомнения, поскольку это будет грозить очередным обострением отношений с Россией. Прямые удары по союзникам Москвы объяснить будет все-таки сложно. Это ухудшит и без того напряженные отношения. Поэтому скорее всего будут разовые акты».

Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) подчеркнул, что с точки зрения норм международного права любые военные односторонние акции Пентагона будут расцениваться как акт вооруженной агрессии. Эксперт также обратил внимание, что Башар Асад — легитимный лидер легитимного государства и попытки приписать ему якобы готовящиеся планы использования химического оружия — пропагандистские заявления:

«В реальности химического оружия у Асада нет, оно было под международным контролем вывезено и ликвидировано еще несколько лет назад».

Факты использования правительством Башара Асада боевых отравляющих веществ в Сирии не подтверждены международными инспекторами:

«Все это в реальности делала либо сирийская вооруженная оппозиция, либо террористическая организация «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Поскольку технология производства химического оружия относится к временам Первой мировой войны, химики ИГИЛ* могут синтезировать тот же самый зарин и другие отравляющие вещества на любом подходящем производстве. Например, на мыловаренной фабрике, или на фабрике по производству химических удобрений».

Поэтому попытки привязать применения и производство химического оружия к Асаду несостоятельны.

«Разумеется, возможные военные акции США могут привести к срыву или обнулению готовящейся встречи Путина и Трампа, дальнейшей эскалации напряженности в регионе и невозможности выстроить нормальный двусторонний политический диалог между Москвой и Вашингтоном» — резюмирует Игорь Коротченко.

* Организация запрещена на территории РФ.