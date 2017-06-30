Счетная палата обвинила СПбГУ в неэффективной трате более 550 млн рублей бюджетных денег

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Москва, 30 июня. Счетная палата России заподозрила Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в неэффективном расходовании более полумиллиарда рублей из федерального бюджета.

Как говорится в заключении Счетной палаты, СПбГУ неэффективно использовал 553,69 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Средства пошли на закупку дорогостоящего медицинского оборудования и строительство пяти новых объектов капитального строительства.

Как сообщает ТАСС, на разработку проектной документации пяти объектов капитального строительства было затрачено 175,8 млн рублей. При этом строительно-монтажных работ нет в плане ни на 2017 год, ни на 20187-й.

Еще порядка 377,8 млн рублей были затрачены на приобретение дорогого медицинского оборудования, которое на момент проверки использовалось около полутора лет, а гарантийный срок его обслуживания истек еще в 2016 году.

Счетная палата намерена отправить результаты проверки в Совфед, Госдуму и Генпрокуратуру.