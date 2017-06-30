Володин: Все договоренности Путина и президента Вьетнама будут реализованы
Москва, 30 июня. Госдума реализует все договоренности, достигнутые на встрече президента РФ Владимира Путина и его вьетнамского коллеги Чан Дай Куанга, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом в пятницу заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента выразил надежду на то, что нынешний визит Чан Дай Куанга в Россию позволит укрепить отношения между двумя странами.
«У нас многолетняя история взаимоотношений и нам крайне важно, чтобы отношения подкреплялись в том числе межпарламентскими контактами. Когда есть поддержка президента, это дополняет и определяет вектор развития отношений», — отметил Володин.