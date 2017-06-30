Володин: Все договоренности Путина и президента Вьетнама будут реализованы

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Москва, 30 июня. Госдума реализует все договоренности, достигнутые на встрече президента РФ Владимира Путина и его вьетнамского коллеги Чан Дай Куанга, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом в пятницу заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты парламента выразил надежду на то, что нынешний визит Чан Дай Куанга в Россию позволит укрепить отношения между двумя странами.