Матвиенко предложила отменить «диковатый» роуминг между Россией и Белоруссией
Москва, 30 июня. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минкомсвязи Николая Никифорова найти пути отмены роуминга между Россией и Белоруссией.
«Роуминг между Россией и Белоруссией — это диковато», — отметила Матвиенко.
Она обратилась к министру связи России с просьбой разобраться с этой проблемой, пишет «Парламентская газета». Глава ведомства в ответ сослался на мобильных операторов, после чего Матвиенко напомнила Никифорову о стратегических приоритетах и попросила в течение месяца сообщить парламентариям о продвижении в вопросе отмены роуминга.