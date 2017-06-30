«Инвитро» атаковали хакеры: пациенты в РФ, Белоруссии и Казахстане остались без анализов

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Москва, 30 июня. Компьютеры независимой медицинской компании «Инвитро» парализовали хакеры. Из-за кибератаки лаборатории в России, Белоруссии и Казахстане временно не принимают анализы.

При этом в «Инвитро» обещают восстановить работу в ближайшее время. В комментариях RNS представители компании отметили, что по плану лаборатории заработают в штатном режиме к понедельнику. «если получится раньше, то уже в выходные сможем возобновить. Это сделано в связи с тем, что мы не можем гарантировать выдачу результатов», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, сотрудники особо подчеркнули, что персональные данные клиентов «не пострадали и не достались злоумышленникам».