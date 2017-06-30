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Стржалковский объяснил кризис ХК «Динамо» неэффективным менеджментом
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    Стржалковский объяснил кризис ХК «Динамо» неэффективным менеджментом

    14:53  30 Июня 2017
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    Стржалковский объяснил кризис ХК «Динамо» неэффективным менеджментом

    Москва, 30 июня. Команда хоккейного клуба «Динамо» начала укрепляться, когда понятно, на что можно рассчитывать в трансферной политике, заявил председатель Центрального совета спортобщества «Динамо» Владимир Стржалковский.

    Проблемы ХК «Динамо» достаточно серьезные, поскольку нет эффективного менеджмента и контроля деятельности АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» из-за формы собственности. Такое мнение выразил председатель Центрального совета спортсообщества Владимир Стржалковский, добавив, что такая форма собственное неправильная из-за ее неэффективности.

    «Сейчас укрепляется команда. Конечно, это не команда чемпионских амбиций с точки зрения зарплат игроков. Но понятно, на что клуб сегодня может рассчитывать в плане трансферной политики», — сказал собеседник газеты «Известия».

    Стржалковский объяснил кризис ХК «Динамо» неэффективным менеджментом

    По словам Стржалковского, объем заявленных на будущий год сред достаточно большой, поэтому денег ВТБ может не хватить, однако другие спонсоры не спешат помогать ОХК. Глава совета считает, что руководители клуба должны задуматься о причинах проблем. Он привел в пример ФК «Динамо», с которым все «прозрачней и последовательней».

    Автор: Ирина Селезнева
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    Ураган надвигается на Москву, начался ливень

    13:03  30 Июня 2017  /обновлено: 15:06  30 Июня 2017
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    Ураган надвигается на Москву

    Москва, 30 июня. Жителей Москвы в пятницу, 30 июня, ждет резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в Гидрометцентре, ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду. Начался ливень.

    В МЧС предупреждают: столице угрожают сильные дожди уже в ближайшие часы, также возможен град. Все это затянется не на один час: погода «отпустит» москвичей и гостей столицы только ближе у полуночи.

    Как стало известно ФАН, надвигающийся ураган уже повлиял на работу аэропортов, прогнозируются задержки рейсов.

    Несколько недель назад в Москве произошел сильнейший ураган. По последним данным, его жертвами стали 17 человек, десятки людей получили травмы, инфраструктуре города был нанесен серьезный урон.

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    #москва #ураган
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