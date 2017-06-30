В лагере ИГИЛ около города Эрсаль обнаружена фабрика по производству бомб

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Эрсаль, 30 июня. Армия Ливана обнаружила подземное убежище боевиков «Исламского государства»*.

Во время рейда по приграничным территориям Ливана и Сирии армейцы нашли подземное убежище боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), оборудованное для производства взрывчатых веществ и бомб. Со склада изъято большое количество взрывчатки.

Ранее ливанские военные отразили атаку смертников «Исламского государства» в лагере сирийских беженцев. Четыре боевика ликвидированы. Во время атаки погиб один гражданский, семеро ливанских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

* Организация запрещена на территории РФ.