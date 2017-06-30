Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новороссия
ЛНР восстановила более 60% школ, разрушенных обстрелами ВСУ
Экономика
Распутанный клубок: Россия свяжет внешнюю политику с задачами внутреннего развития
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Распутанный клубок: Россия свяжет внешнюю политику с задачами внутреннего развития

    15:00  30 Июня 2017
    160

    Распутанный клубок: Россия свяжет внешнюю политику с задачами внутреннего развития

    Бывший министр финансов России Алексей Кудрин предупредил об упущенной экономической выгоде из-за конфликта с США. Ранее он предлагал поменять внешнюю политику, чтобы выйти из экономической изоляции. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с экспертом о том, как Россия сможет и развить внутреннюю экономику, и при этом сохранить свой статус на внешнеполитической арене. 

    Как известно, Кудрин возглавляет Центр стратегических разработок (ЦСР). Эта структура накануне опубликовала труд под названием «Тезисы по внешней политике и позиционированию России в мире». В документе специалисты центра мягко пытаются доказать широкой общественности, что внешнюю политику России пора менять. Понятно, что нельзя идти на односторонние уступки и сдачу позиций, но без компромисса трудно найти внутренние силы для поддержания своей роли в мире. Трудно развить экономику в условиях милитаризации и санкций. 

    «Я сторонник того, что градус противостояния надо снижать — и чем быстрее, тем лучше. Умерить все штампы насчет вражеского окружения, которое спит и видит отношения между Россией и Западом еще хуже, чем они есть. Это все не на пользу делу. Другое дело, что Россия не может в одностороннем порядке идти на уступки. Необходимо продумать некий формат и некие предложения для западных партнеров для решения важнейших мировых проблем, чтобы это было выгодно всем», — комментирует специально для ФАН экономист Института современного развития Никита Масленников.

    Алексей Кудрин предупредил об упущенной экономической выгоде из-за конфликта с США

    Так не будет нанесен ущерб национальному суверенитету, но для российской экономики снижение санкционного накала будет благом.

    «Наши национальные интересы есть и будут. Немало проблем требуют решения: и юго-восток, и некое обновление минской формулы, и поиск непростого решения в Сирии, и ситуация вокруг КНДР, Афганистана, иранского атома. Международное сообщество без России этот клубок не распутает. Мы уже сейчас предлагаем новые подходы и участие в многосторонних форматах, которые позволяют садиться за стол переговоров и представителям тех сторон, которые находятся в непростых отношениях. Если нам это удастся, появятся более комфортные внешние условия для проведения экономических реформ внутри страны», — продолжает эксперт ФАН.

    Эксперты предлагают разработать на главных направлениях (а это постсоветское пространство, Запад, Азия) позитивные проекты развития сотрудничества, увязывая внешнюю политику с задачами внутреннего развития.

    Сельскохозяйственный сектор в последние годы неплохо развивается

    «Санкции дали определенный толчок нашей экономике. Они заставили нас приоткрыть глаза, а сейчас заставляют действовать достаточно быстро. Сельскохозяйственный сектор в последние годы неплохо развивается. Есть и другие драйверы развития экономики — пищевая и химическая промышленность, внутренний туризм. Но все же России только предстоит перейти от достаточно мифологического импортозамещения к умному импортозамещению. Это будет не только сырьевой экспорт. Наш производитель должен цепляться за какую-то нишу на мировом рынке, и тогда он будет конкурентоспособен и на внутреннем рынке, здесь на него найдется потребитель», — добавляет Масленников.

    Благодаря растущим отраслям падение ВВП России замедляется, а проценты по инфляции снижаются. Возможно, правительство расширит программу проектного финансирования. Инвестиционные рычаги — главная предпосылка экономического роста. Особенно в условиях продолжающихся санкций. 

    Автор: Максим Вручный
    #санкции #сирия #кудрин #экономика рф
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    Ураган надвигается на Москву, начался ливень

    13:03  30 Июня 2017  /обновлено: 15:06  30 Июня 2017
    3949

    Ураган надвигается на Москву

    Москва, 30 июня. Жителей Москвы в пятницу, 30 июня, ждет резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в Гидрометцентре, ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду. Начался ливень.

    В МЧС предупреждают: столице угрожают сильные дожди уже в ближайшие часы, также возможен град. Все это затянется не на один час: погода «отпустит» москвичей и гостей столицы только ближе у полуночи.

    Как стало известно ФАН, надвигающийся ураган уже повлиял на работу аэропортов, прогнозируются задержки рейсов.

    Несколько недель назад в Москве произошел сильнейший ураган. По последним данным, его жертвами стали 17 человек, десятки людей получили травмы, инфраструктуре города был нанесен серьезный урон.

    8 Фото.
    8 Фотографий
    РИА Новости / Владимир Астапкович, Рамиль Ситдиков, Валерий Мельников, Геннадий Мельник
    Показать ещё
    Автор: Алексей Громов
    #москва #ураган
    Комментарии
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Госдума выбрала текст присяги для будущих российских граждан

        16:09 30 Июня 2017 101
        Читать
        15:36
        Сегодня

        МИД РФ: В ПАСЕ ведется оголтелая кампания против российской делегации
        14:19
        Сегодня

        Оснащенный «Калибрами» корвет «Гремящий» спустили на воду в Петербурге
        14:19
        Сегодня

        Будущее напишут в Гамбурге: чего ждать от встречи Путина и Трампа на саммите G20
        13:52
        Сегодня

        Гроза, сильный ливень и ураган: в Москве начался разгул стихии
        13:07
        Сегодня

        ЦИК призвал «Яблоко» устранить допущенные при выдвижении Ройзмана ошибки

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1196

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1470

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8527

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2507

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2115
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        15:52   30 Июня 2017
        108
        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        14:55   30 Июня 2017
        139
        Путин призвал объединить потенциал России и Белоруссии

        Путин призвал объединить потенциал России и Белоруссии

        14:48   30 Июня 2017
        138
        Россия надеется на ясность в отношениях с США после встречи Путина и Трампа — Лавров

        Россия надеется на ясность в отношениях с США после встречи Путина и Трампа — Лавров

        11:18   30 Июня 2017
        196