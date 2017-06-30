Распутанный клубок: Россия свяжет внешнюю политику с задачами внутреннего развития

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Бывший министр финансов России Алексей Кудрин предупредил об упущенной экономической выгоде из-за конфликта с США. Ранее он предлагал поменять внешнюю политику, чтобы выйти из экономической изоляции. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с экспертом о том, как Россия сможет и развить внутреннюю экономику, и при этом сохранить свой статус на внешнеполитической арене.

Как известно, Кудрин возглавляет Центр стратегических разработок (ЦСР). Эта структура накануне опубликовала труд под названием «Тезисы по внешней политике и позиционированию России в мире». В документе специалисты центра мягко пытаются доказать широкой общественности, что внешнюю политику России пора менять. Понятно, что нельзя идти на односторонние уступки и сдачу позиций, но без компромисса трудно найти внутренние силы для поддержания своей роли в мире. Трудно развить экономику в условиях милитаризации и санкций.

«Я сторонник того, что градус противостояния надо снижать — и чем быстрее, тем лучше. Умерить все штампы насчет вражеского окружения, которое спит и видит отношения между Россией и Западом еще хуже, чем они есть. Это все не на пользу делу. Другое дело, что Россия не может в одностороннем порядке идти на уступки. Необходимо продумать некий формат и некие предложения для западных партнеров для решения важнейших мировых проблем, чтобы это было выгодно всем», — комментирует специально для ФАН экономист Института современного развития Никита Масленников.

Так не будет нанесен ущерб национальному суверенитету, но для российской экономики снижение санкционного накала будет благом.

«Наши национальные интересы есть и будут. Немало проблем требуют решения: и юго-восток, и некое обновление минской формулы, и поиск непростого решения в Сирии, и ситуация вокруг КНДР, Афганистана, иранского атома. Международное сообщество без России этот клубок не распутает. Мы уже сейчас предлагаем новые подходы и участие в многосторонних форматах, которые позволяют садиться за стол переговоров и представителям тех сторон, которые находятся в непростых отношениях. Если нам это удастся, появятся более комфортные внешние условия для проведения экономических реформ внутри страны», — продолжает эксперт ФАН.

Эксперты предлагают разработать на главных направлениях (а это постсоветское пространство, Запад, Азия) позитивные проекты развития сотрудничества, увязывая внешнюю политику с задачами внутреннего развития.

«Санкции дали определенный толчок нашей экономике. Они заставили нас приоткрыть глаза, а сейчас заставляют действовать достаточно быстро. Сельскохозяйственный сектор в последние годы неплохо развивается. Есть и другие драйверы развития экономики — пищевая и химическая промышленность, внутренний туризм. Но все же России только предстоит перейти от достаточно мифологического импортозамещения к умному импортозамещению. Это будет не только сырьевой экспорт. Наш производитель должен цепляться за какую-то нишу на мировом рынке, и тогда он будет конкурентоспособен и на внутреннем рынке, здесь на него найдется потребитель», — добавляет Масленников.

Благодаря растущим отраслям падение ВВП России замедляется, а проценты по инфляции снижаются. Возможно, правительство расширит программу проектного финансирования. Инвестиционные рычаги — главная предпосылка экономического роста. Особенно в условиях продолжающихся санкций.