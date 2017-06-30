ЦИК призвал «Яблоко» устранить допущенные при выдвижении Ройзмана ошибки

В Избранное

Москва, 30 июня. Центризбирком обратился в Минюст РФ за разъяснениями ситуации, возникшей с выдвижением Евгения Ройзмана как кандидата от партии «Яблоко» в губернаторы Свердловской области, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Председатель Центраизбиркома Элла Памфилова обратилась к партии «Яблоко» по поводу устранения недочетов, допущенных при выдвижении кандидатуры Евгения Ройзмана. При этом она отметила, что претензий к самой партии нет, необходимо, чтобы все кандидаты «были зарегистрированы на грядущих выборах в соответствии с законодательством».

Памфилова не стала раскрывать детали, какие недостатки были выявлены ЦИК при регистрации Ройзмана, пояснив, что «есть определенные шероховатости». Глава Центраизбиркома назвала ситуацию «сложной коллизией», в связи с чем было направлено обращение в Минюст РФ за разъяснениями «размытых формулировок».