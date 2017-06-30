Депардье отсудил 5, 5 млн рублей у российской бизнесвумен

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Москва, 30 июня. Российская предпринимательница Елена Лазарева заплатит актеру Жерару Депардье более 5 млн рублей. Такое решение вынес арбитражный суд Москвы.

Депардье в ноябре 2016 года подал к Лазаревой три иска на общую сумму более 7,2 млн рублей. По одному из них суд вынес решение еще в конце мая — Лазареву обязали выплатить 591 тыс. рублей — а еще два были объединены. Депардье потребовал от предпринимательницы возврата переведенных ей денежных средств, поскольку, по словам актера, никаких договорных отношений между ними не существовало. Лазарева же утверждала, что оказывала Депардье юридические услуги, в том числе помогала ему получить статус индивидуального предпринимателя.

Суд постановил взыскать с российской предпринимательницы сумму необоснованного обогащения — около 5,5 млн рублей.