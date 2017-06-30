Уехавшего в Сирию боевика ИГ заочно судят в Зауралье

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Курган, 30 июня. Курганский городской суд заочно рассматривает дело гражданина Азербайджана Мирмагомедтаги Агаева, который некоторое время жил в Зауралье, а потом уехал в Сирию и присоединился к боевикам «Исламского государства»*.

Как сообщает Ura.ru, в настоящее время обвиняемый находится в Азербайджане, однако Баку отказывается выдавать его российским властям.

Напомним, что Агаев ранее проживал в Кургане, однако в 2014 году он вылетел в Турцию рейсом Москва — Стамбул, после чего пересек сирийскую границу и присоединился к боевикам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». В 2014 году он был объявлен в уголовный розыск.

* Организация запрещена на территории РФ.