Два капитана полиции и отставной майор в Москве попались на взятке на 4 млн рублей

В Избранное

Москва, 30 июня. Два капитана полиции и отставной майор в Москве подозреваются во взяточничестве. Незаконные денежные вознаграждения они получили от трех граждан в обмен за непривлечение их к ответственности по ранее возбужденному уголовному делу, рассказали в столичном ГУ МВД РФ.

В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. По версии следствия, оперативники совместно с сообщником вымогали у свидетеля по делу четыре миллиона рублей за непривлечение его к ответственности. В ведомстве подчеркнули, что капитаны и отставной майор понесут наказание согласно закону. Кроме того, ряд их руководителей будет привлечены к дисциплинарной ответственности.

Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что в ходе допроса двое подозреваемых признали вину в содеянном и изобличили своих подельников. Сейчас следователи устанавливают их местанахождение.

Сегодня следствие ходатайствуют об аресте фигурантов дела. Планируется проверить их на причастность к аналогичным преступлениям в Москве.

