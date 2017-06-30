Глава Минкомсвязи не видит никаких препятствий для работы Telegram в России

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Москва, 30 июня. Telegram, предоставив необходимые данные о компании, как того требовало российское законодательство, обеспечил себе беспрепятственную работу на территории России.

Сейчас осуществлять деятельность ей ничто не мешает. Об этом сегодня заявил глава министерства связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

«Сейчас, после того как компания предоставила данные, никаких препятствий нет», — сказал министр.

Напомним, Роскомнадзор потребовал администрацию популярного мессенджера, создателем которого является Павел Дуров, предоставить сведения для внесения компании в реестр организаторов распространения информации, который ведет ведомство.