Сирия: боевики обстреляли электростанцию в Мхарде провинции Хама

В Избранное

Хама, 30 июня. Террористы подвергли обстрелу одну из важнейших в Сирии теплоэлектростанций.

Сирийские источники сообщают, что боевики выпустили по территории теплоэлектростанции Мхарде несколько реактивных снарядов. В результате обстрела из реактивных систем залпового огня стратегический объект вышел из строя.

Отмечается, что боеприпасы повредили резервуар с топливом, на территории станции разлит около тысячи тонн горючего. На станции возникло возгорание, пожарные бригады борются с огнем. Реактивные снаряды попали точно в здания с электрооборудованием. В данный момент рабочие пытаются восстановить оборудование теплоэлектростанции.