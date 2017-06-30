Путин еще не смотрел до конца фильм Стоуна — Песков

В Избранное

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин еще не посмотрел от начала до конца фильм американского режиссера Оливера Стоуна «Путин». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У него пока не было времени. Какие-то фрагменты он видел, но времени от начала до конца посмотреть не было. Мы ему подготовили это на диске», — сказал представитель Кремля.

Песков не исключает, что Путин целиком посмотрит фильм Стоуна о нем во время одного из предстоящих перелетов.

Ранее в СМИ со ссылкой на данные компании Mediascope сообщалось, что первую серию документального фильма «Путин» по Первому каналу посмотрели более 6,2 млн россиян. Заключительная серия собрала у экранов 4.9 млн граждан страны.