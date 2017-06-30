Песков: Киссинджер не предлагал посредничество на встрече Путина и Трампа

В Избранное

Москва, 30 июня. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер не предлагал посредничество на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не пытался, этого не было», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, что накануне Киссинджер прибыл в Москву для участия в «Примаковских чтениях». Ожидается, что в ходе визита в российскую столицу бывший госсекретарь США также проведет встречу с Владимиром Путиным, с которым у него сохранились хорошие отношения.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер.