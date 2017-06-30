Российские дипломаты защитят гражданина Агеева, задержанного на Украине — Песков

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Москва, 30 июня. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сделает все необходимое для защиты гражданина РФ Виктора Агеева, задержанного на Украине, будут задействованы дипломатические каналы.

Российская сторона защитит интересы гражданина Виктора Агеева, задержанного на Украине — все необходимые меры, предписанные действующим законодательством, будут приняты. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никаких сомнений, конечно, быть не должно: все, что законом предписывается, я имею ввиду меры по защите интересов, будет реализовано», — сказал спикер Кремля.



Песков подчеркнул, что законные юридические интересы граждан России защищаются за рубежом по дипломатическим каналам, поэтому Кремлю не приходится заниматься подобными вопросами.