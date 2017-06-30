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Российские дипломаты защитят гражданина Агеева, задержанного на Украине — Песков
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    Российские дипломаты защитят гражданина Агеева, задержанного на Украине — Песков

    12:51  30 Июня 2017
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    Российские дипломаты защитят гражданина Агеева, задержанного на Украине — Песков

    Москва, 30 июня. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сделает все необходимое для защиты гражданина РФ Виктора Агеева, задержанного на Украине, будут задействованы дипломатические каналы. 

    Российская сторона защитит интересы гражданина Виктора Агеева, задержанного на Украине — все необходимые меры, предписанные действующим законодательством, будут приняты. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

    «Никаких сомнений, конечно, быть не должно: все, что законом предписывается, я имею ввиду меры по защите интересов, будет реализовано», — сказал спикер Кремля.


    Песков подчеркнул, что законные юридические интересы граждан России защищаются за рубежом по дипломатическим каналам, поэтому Кремлю не приходится заниматься подобными вопросами. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    8:04  30 Июня 2017
    3257

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Москва, 29 июня. Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила новый экстремальный спорткар Vulcan AMR Pro. Стоимость автомобиля составляет не менее двух миллионов долларов.

    Созданием спорткара Vulcan AMR Pro занималось новое отделение компании Aston Martin Racing. У суперкара появились дополнительные спойлеры, изменилась форма сплиттера, а сзади появилось двухэтажное антикрыло.

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Двигатель автомобиля обладает мощностью в 820 лошадиных сил. Добиться такой мощности удалось благодаря семилитровому двигателю и 12-ти цилиндрам. Отмечается, что AMR Pro не имеет права выезда на стандартную дорогу из-за мощности своего двигателя.

    Автор: Алексей Громов
    #aston martin #vulcan amr pro
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