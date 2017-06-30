Песков рассказал о предстоящих важных переговорах Путина

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Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин вечером в пятницу планирует провести ряд важных телефонных переговоров. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На вечер у президента запланировано несколько достаточно важных телефонных разговоров», — рассказал он журналистам.

Официальный представитель Кремля отметил, что телефонные переговоры продолжатся и в субботу. Ранее сообщалось, что Путин в пятницу проведет заседание Высшего государственного совета Союзного государства вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.