Идлиб: в центре города предотвращено два теракта

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Идлиб, 30 июня. Боевики «Свободной сирийской армии» обезвредили в центре Идлиба два взрывных устройства.

Местные источники сообщают, что подразделениям «Свободной сирийской армии», патрулирующим улицы Идлиба, удалось обнаружить и обезвредить два самодельных взрывных устройства, которые должны были сработать до начала пятничных молитв.

Отмечается, что в данный момент большую часть сирийской провинции Идлиб контролируют различные бандформирования и террористические группировки. В регионе идет постоянная междоусобная война между исламистами. Чаще всего в противостоянии используются засады и заминированные автомобили.