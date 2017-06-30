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Новости США: Трамп и «психопаты с низким IQ», «оргии дикобразов» в сенате, отмена войны с ИГИЛ
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    Новости США: Трамп и «психопаты с низким IQ», «оргии дикобразов» в сенате, отмена войны с ИГИЛ

    13:30  30 Июня 2017
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    Новости США: Трамп и «психопаты с низким IQ», «секс дикобразов» в сенате, отмена войны с ИГИЛ

    США, 30 июня. Дональд Трамп назвал двух телеведущих психопатами с низким IQ, сенатор Пэт Робертс сравнил переговоры о проекте здравоохранения с «совокуплением дикобразов», палата представителей хочет отменить решение вступить в войну с «Исламским государством»* и «Аль-Каидой». Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Трамп оскорбил ведущих утреннего шоу

    Президент Дональд Трамп опять перешел на личности: он назвал ведущих передачи Morning Joe людьми с низким уровнем IQ и психопатами, сообщает The Washington Post.

    Позже Трамп добавил, что несколько месяцев назад не пустил ведущих утреннего шоу в свой клуб, потому что лицо ведущей «кровоточило после подтяжки». После этого на президента обрушилась волна критики. Около 30 республиканцев и демократов написали в Twitter, что поступок Трампа «не президентский», «отвратительный, сексистский и недостойный американского лидера». Сотрудники Трампа в ответ заявили, что Джо Скарбаро и Мика Бжезински говорили гораздо худшие вещи о президенте и его персонале: не думали же они, что он будет сносить оскорбления день за днем?

    Президент Дональд Трамп опять перешел на личности

    Ужесточение иммиграционного законодательства

    «Сделаем Америку безопасной снова!» — твитнул Дональд Трамп, когда Палата представителей Конгресса США приняла два жестких иммиграционных законопроекта, сообщает The Washington Post.

    Законы предполагают наказание совершающих преступления нелегальных иммигрантов, даже если они находятся в «городе-убежище» и местные органы власти, отказываются сотрудничать с федеральными властями.

    Встреча лидеров России и США

    На следующей неделе Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20, сообщает The New York Times.

    В четверг советник Белого дома по национальной безопасности объявил о долгожданных переговорах лидеров двух стран. Отвечая на вопросы о том, что будет на повестке дня, он сказал: «Нет конкретной повестки дня — на самом деле ей будет то, о чем президент захочет поговорить».

    На следующей неделе Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным

    Здравоохранение и дикобразы

    Сенатор Пэт Робертс сравнил переговоры, касающиеся нового закона о здравоохранении, с совокупляющимися дикобразами, сообщает Associated Press.

    Чтобы продемонстрировать, насколько сложно вести переговоры о законе, касающемся здравоохранения, Пэт Робертс сказал следующее: «Однажды в Национальном парке Глейшер я увидел двух дикобразов, занимающихся любовью. Я предполагаю, что они создавали детенышей дикобразов. Они что-то создавали. Это следует делать осторожно. Это то, чем мы занимаемся сейчас».

    Журналисты Associated Press ответили на это высказывание: «Да, дикобразам нелегко заниматься любовью, но они, по крайней мере, знают, что делают».

    Показания Сьюзан Райс

    Советник экс-президента Барака Обамы по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс согласилась дать показания перед разведывательным комитетом Палаты представителей США по вопросу «вмешательства России в президентские выборы в США», сообщает служба новостей CNN.

    Республиканцы обвиняют ее в неправильном обращении с секретными отчетами разведки, однако она отрицает все обвинения.

    Показания Сьюзан Райс

    Отмена войны с терроризмом

    Палата представителей голосует за отмену решения вступить в войну с «Исламским государством» (ИГИЛ*, ИГ*, арабское — ДАИШ) и «Аль-Каидой» (обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), сообщает служба новостей CNN.

    Лидеры обеих партий отменили действие постановления от 2001 года «на использование военных сил в целях борьбы с террористами». Поправка к постановлению ограничивает срок действия этого документа. Член Конгресса США Барбара Ли сказала, что если у постановления не будет ограничений по времени, то президент сможет «вести войну бесконечно». Теперь палате придется создавать новый законопроект.

    Смертельное ДТП

    Теннисистка Винус Уильямс спровоцировала автокатастрофу, в которой погиб 78-летний мужчина, сообщает E News.

    По словам очевидцев, теннисистка выехала на красный свет и стала виновницей аварии. Мужчина скончался в больнице через две недели после столкновения.

    Теннисистка Винус Уильямс спровоцировала автокатастрофу, в которой погиб 78-летний мужчина

    Стрельба в больнице Вегаса

    В Лас-Вегасе мужчина, которого не пропустили в кабинет врача без очереди, достал пистолет и начал стрелять по сотрудникам больницы, сообщает Daily News.

    По словам представителей полиции, разозлившийся мужчина открыл огонь по персоналу, а потом застрелился. Раны, полученные медработниками, не угрожают их жизни.

    Тоннель под Лос-Анджелесом

    Основатель компании SpaceX Илон Маск хочет вырыть тоннель под Лос-Анджелесом, чтобы решить проблему пробок, сообщает CNBC.

    Буровая установка уже проложила первую секцию тоннеля. Никто не верил, что Маску удастся добиться от правительства Лос-Анджелеса разрешения на проведение работ. Но после встречи с мэром в прошлом месяце все документы были утверждены.

    «Звездное пополнение» Голливуда

    Известный «охотник за крокодилами» и ведущий популярнейшей передачи о животных Стив Ирвин получит звезду на «Аллее Славы» в Голливуде, сообщает Fox 8.

    Бездомный Лос-Анджелес

    Каждый пятый студент колледжа в Лос-Анджелесе — бездомный, сообщает Los Angeles Times.

    Согласно данным исследования, почти двум третям студентов при этом не хватает на еду. Почти половина студентов страдает от высокой стоимости жилья, из этой половины 19% утверждают, что в данный момент являются бездомными, а 6% — живут в машине или заброшенных зданиях. Авторы исследования рекомендуют чиновникам в колледжах сделать душевые кабины и другие удобства доступными для бездомных студентов, и упорядочить выдачу пособий.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    8:04  30 Июня 2017
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    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Москва, 29 июня. Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила новый экстремальный спорткар Vulcan AMR Pro. Стоимость автомобиля составляет не менее двух миллионов долларов.

    Созданием спорткара Vulcan AMR Pro занималось новое отделение компании Aston Martin Racing. У суперкара появились дополнительные спойлеры, изменилась форма сплиттера, а сзади появилось двухэтажное антикрыло.

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Двигатель автомобиля обладает мощностью в 820 лошадиных сил. Добиться такой мощности удалось благодаря семилитровому двигателю и 12-ти цилиндрам. Отмечается, что AMR Pro не имеет права выезда на стандартную дорогу из-за мощности своего двигателя.

    Автор: Алексей Громов
    #aston martin #vulcan amr pro
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