Новости США: Трамп и «психопаты с низким IQ», «оргии дикобразов» в сенате, отмена войны с ИГИЛ

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США, 30 июня. Дональд Трамп назвал двух телеведущих психопатами с низким IQ, сенатор Пэт Робертс сравнил переговоры о проекте здравоохранения с «совокуплением дикобразов», палата представителей хочет отменить решение вступить в войну с «Исламским государством»* и «Аль-Каидой». Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп оскорбил ведущих утреннего шоу

Президент Дональд Трамп опять перешел на личности: он назвал ведущих передачи Morning Joe людьми с низким уровнем IQ и психопатами, сообщает The Washington Post.

Позже Трамп добавил, что несколько месяцев назад не пустил ведущих утреннего шоу в свой клуб, потому что лицо ведущей «кровоточило после подтяжки». После этого на президента обрушилась волна критики. Около 30 республиканцев и демократов написали в Twitter, что поступок Трампа «не президентский», «отвратительный, сексистский и недостойный американского лидера». Сотрудники Трампа в ответ заявили, что Джо Скарбаро и Мика Бжезински говорили гораздо худшие вещи о президенте и его персонале: не думали же они, что он будет сносить оскорбления день за днем?

Ужесточение иммиграционного законодательства

«Сделаем Америку безопасной снова!» — твитнул Дональд Трамп, когда Палата представителей Конгресса США приняла два жестких иммиграционных законопроекта, сообщает The Washington Post.

Законы предполагают наказание совершающих преступления нелегальных иммигрантов, даже если они находятся в «городе-убежище» и местные органы власти, отказываются сотрудничать с федеральными властями.

Встреча лидеров России и США

На следующей неделе Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20, сообщает The New York Times.

В четверг советник Белого дома по национальной безопасности объявил о долгожданных переговорах лидеров двух стран. Отвечая на вопросы о том, что будет на повестке дня, он сказал: «Нет конкретной повестки дня — на самом деле ей будет то, о чем президент захочет поговорить».

Здравоохранение и дикобразы

Сенатор Пэт Робертс сравнил переговоры, касающиеся нового закона о здравоохранении, с совокупляющимися дикобразами, сообщает Associated Press.

Чтобы продемонстрировать, насколько сложно вести переговоры о законе, касающемся здравоохранения, Пэт Робертс сказал следующее: «Однажды в Национальном парке Глейшер я увидел двух дикобразов, занимающихся любовью. Я предполагаю, что они создавали детенышей дикобразов. Они что-то создавали. Это следует делать осторожно. Это то, чем мы занимаемся сейчас».

Журналисты Associated Press ответили на это высказывание: «Да, дикобразам нелегко заниматься любовью, но они, по крайней мере, знают, что делают».

Показания Сьюзан Райс

Советник экс-президента Барака Обамы по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс согласилась дать показания перед разведывательным комитетом Палаты представителей США по вопросу «вмешательства России в президентские выборы в США», сообщает служба новостей CNN.

Республиканцы обвиняют ее в неправильном обращении с секретными отчетами разведки, однако она отрицает все обвинения.

Отмена войны с терроризмом

Палата представителей голосует за отмену решения вступить в войну с «Исламским государством» (ИГИЛ*, ИГ*, арабское — ДАИШ) и «Аль-Каидой» (обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), сообщает служба новостей CNN.

Лидеры обеих партий отменили действие постановления от 2001 года «на использование военных сил в целях борьбы с террористами». Поправка к постановлению ограничивает срок действия этого документа. Член Конгресса США Барбара Ли сказала, что если у постановления не будет ограничений по времени, то президент сможет «вести войну бесконечно». Теперь палате придется создавать новый законопроект.

Смертельное ДТП

Теннисистка Винус Уильямс спровоцировала автокатастрофу, в которой погиб 78-летний мужчина, сообщает E News.

По словам очевидцев, теннисистка выехала на красный свет и стала виновницей аварии. Мужчина скончался в больнице через две недели после столкновения.

Стрельба в больнице Вегаса

В Лас-Вегасе мужчина, которого не пропустили в кабинет врача без очереди, достал пистолет и начал стрелять по сотрудникам больницы, сообщает Daily News.

По словам представителей полиции, разозлившийся мужчина открыл огонь по персоналу, а потом застрелился. Раны, полученные медработниками, не угрожают их жизни.

Тоннель под Лос-Анджелесом

Основатель компании SpaceX Илон Маск хочет вырыть тоннель под Лос-Анджелесом, чтобы решить проблему пробок, сообщает CNBC.

Буровая установка уже проложила первую секцию тоннеля. Никто не верил, что Маску удастся добиться от правительства Лос-Анджелеса разрешения на проведение работ. Но после встречи с мэром в прошлом месяце все документы были утверждены.

«Звездное пополнение» Голливуда

Известный «охотник за крокодилами» и ведущий популярнейшей передачи о животных Стив Ирвин получит звезду на «Аллее Славы» в Голливуде, сообщает Fox 8.

I am beyond excited to share with you all that we have just received the news that Dad will be honoured with a star on the Hollywood Walk of Fame. Dad changed the world by reaching out to people through their television screens to bring them on the adventure of a lifetime. To have his name on a Hollywood Star means the world as we carry on his important work. #HollywoodWalkOfFame Публикация от Bindi Irwin (@bindisueirwin) Июн 22 2017 в 2:44 PDT

Бездомный Лос-Анджелес

Каждый пятый студент колледжа в Лос-Анджелесе — бездомный, сообщает Los Angeles Times.

Согласно данным исследования, почти двум третям студентов при этом не хватает на еду. Почти половина студентов страдает от высокой стоимости жилья, из этой половины 19% утверждают, что в данный момент являются бездомными, а 6% — живут в машине или заброшенных зданиях. Авторы исследования рекомендуют чиновникам в колледжах сделать душевые кабины и другие удобства доступными для бездомных студентов, и упорядочить выдачу пособий.

* Организация запрещена на территории РФ.