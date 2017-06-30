Полиция Ямала задержала банду торговцев поддельным алкоголем

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Салехард, 30 июня. Банда торговцев нелегальной алкогольной продукцией задержана в Ямало-Ненецком автономном округе.

По данным регионального управления МВД, преступники, закупая поддельные суррогаты в соседних областях, привозили их на продажу в столицу округа и Лабытнанги. Покупателям этот продукт представляли под видом водки, текилы, рома, коньяка и виски.

Полицейские в ходе обысков изъяли 6 тысяч литров поддельного алкоголя, который злоумышленники привезли в пластиковых пятилитровых бутылях.

Как пишет Ura.ru, уже возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте нелегальной продукции.