Подготовка встречи Путина и Трампа началась — Песков

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Москва, 30 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что началась подготовка по встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет на полях саммита G20 в Гамбурге.

По словам Пескова, сейчас согласовываются время и формат встречи. Однако формат, состав участников и точное время пока неизвестны, добавил пресс-секретарь.

«Вчера было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи», — подчеркнул он.

Ранее Белый дом подтвердил встречу президента России и США в ходе саммита «большой двадцатки». Как рассказал советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, президент США проведет ряд встреч во время G20, в том числе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.