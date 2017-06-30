На Урале автоледи покончила с собой, опасаясь лишения водительских прав

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Карпинск, 30 июня. В Свердловской области женщина была задержана в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

Руководитель следственного отдела СКР города Карпинска Свердловской области сообщил, что 38-летняя женщина была задержана инспекторами ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Женщине выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Автоледи грозило лишение водительских прав.

Узнав об этом, автолюбительница закрылась в своей машине и покончила с собой. У женщины остались двое детей, отмечают правоохранители. В данный момент ведется проверка всех обстоятельств происшествия, сообщает агентство URA.ru.