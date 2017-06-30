Пользователи «ВКонтакте» будут расплачиваться по карте «Мир»

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Санкт-Петербург, 30 июня. С 1 июля 2017 года пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогут совершать покупки с помощью карты «Мир». Сервис работает в диалогах на сайте и мобильных приложениях для iOS и Android.

Комиссия за отправку средств составит 1% от суммы перевода. Сумма перевода, в свою очередь, должна быть не меньше 50 рублей.

По словам директора по электронной коммерции Юрия Иванова, ожидается, что в связи с нововедениями пользователи соцсети начнут активно приобретать карты «Мир» и использовать сервис денежных переводов «ВКонтакте». Она также отметил, что держатели карт Maestro и Mastercard получат более выгодные условия для отправления мелких и крупных сумм.

Напомним, что российская социальная сеть запустила сервис по отправке и получению средств еще в прошлом году.