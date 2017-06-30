Сирия: «химическая» истерика США — артподготовка перед новыми ударами по Асаду

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Госдепартамент США выдвинул новые обвинения против Башара Асада в якобы применении химоружия в Сирии, опять не предъявив никаких доказательств. Цель нагнетаемой Вашингтоном «химической» истерики вокруг Асада — подготовить общественное мнение к нанесению новых ударов по сирийским правительственным силам, считает политолог Дмитрий Егорченков.

Отметим, утверждая, что Асад якобы применял химоружие, Госдеп США использовал весьма сильный эпитет «подлый» для характеристики президента Сирии.

Как сообщила пресс-служба госдепартамента, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила доклад, в котором возложила ответственность на силы Башара Асада за инцидент с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, якобы имевший место 4 апреля. В докладе сообщается, что в Идлибе был применен или зарин, или вещество, близкое по действию к этому отравляющему веществу, при том, что и Дамаск, и Москва ставят под сомнение сам факт инцидента и неоднократно подтверждали, что сирийские правительственные силы не обладают химическим оружием.

На основании доклада ОЗХО Вашингтон обвинил официальный Дамаск в невыполнении конвенции о запрещении химоружия.

«Факты говорят о подлом и крайне опасном применении химического оружия режимом Асада, — цитирует «Лента.ру» заявление Госдепа. — Сирия по-прежнему не выполняет свои обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия и резолюцией 2118 Совета безопасности ООН».

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что США решительно поддерживают миссию ОЗХО, с похожим заявлением выступила и Канада, которая готова выделить 2,5 миллиона долларов на расследование случаев применения химического оружия в Сирии.

В последнее время из Вашингтона подозрительно часто стали звучать разговоры о якобы применении Асадом химоружия, сопровождаемые угрозами в адрес сирийских властей. Какую цель преследуют Соединенные Штаты, нагнетая «химическую» истерику, Федеральному агентству новостей объяснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (ИСИП РУДН) Дмитрий Егорченков.

«Все события последних дней в этой области тесно связаны, — отметил Дмитрий Егорченков. — И опубликование доклада ОЗХО с заранее предсказуемыми результатами находится в общем контексте событий, связанных с обвинениями в адрес Асада в якобы невыполнении обязательств относительно химоружия».

По словам политолога, работа ОЗХО в Сирии уже неоднократно вызывала нарекания, как со стороны Москвы и Дамаска, так и со стороны других стран.

«К сожалению, те методы, которые применялись ОЗХО для получения результатов, впоследствии выдаваемых за объективные исследования, были, мягко скажем, слабые, — отметил Егорченков. — Так, на первой стадии этого исследования сотрудники этой уважаемой ооновской организации даже не посчитали нужным съездить на место «события» и основывали свои выводы на интервьюировании, в том числе по скайпу каких-то не вполне понятных лиц, которые рассказывали, что они «чувствовали», и каково их «мнение» относительно данного инцидента. Конечно, такой метод получения и последующей оценки информации не может быть объективным. Как мы знаем, «мнение» у человека может быть любым. Тот же профессор Попов (доктор философских наук профессор Михаил Попов — прим. ФАН) говорил: «У меня есть «мнение», что до Луны пять километров, но я не ходил и не проверял»».

Второе подозрительное обстоятельство — это одновременно прозвучавшая целая серия заявлений на «химическую» тему, что характерно для заранее спланированной кампании, отметил собеседник ФАН.

«Очень странным выглядит то, что сегодняшнее нагнетание риторики относительно химического оружия совпало по времени с заявлениями администрации Белого дома и Пентагона, что правительство Асада якобы «вновь готовит химатаку», — отметил Дмитрий Егорченков. — Тем самым как бы заранее утверждается, что подобная атака якобы уже была и была именно со стороны сирийского правительства. Еще более увлекательно выглядят дальнейшие события, имеющие отношение к этому новостному сюжету. Я имею в виду заявление министра обороны США Джеймса Маттиса, что Асад отказался от химической атаки под «давлением» Соединенных Штатов. Все это напоминает даже уже не спектакль, а какой-то фантастический роман с продолжением».

Таким образом, США фактически на наших глазах готовятся сначала к новым ударам по Асаду, а в перспективе — к его свержению — этой цели в Вашингтоне даже не считают нужным скрывать, отметил эксперт.