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Москва, 30 июня. Разработка документации по определению границ зон деэскалации в Сирии подходит к завершающей стадии. Этим занимаются Москва, Тегеран и Анкара. О ходе подготовки рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в рамках прошедшего селекторного совещания.

«В настоящее время совместно с Ираном и Турцией завершаем прорабатывать документы, определяющие границы зон деэскалации, порядок их контроля и функционирования», — добавил он.

Напомним, меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии был подписан по итогам очередного раунда переговоров по урегулировании конфликта в САР, который прошел в мае в Астане.