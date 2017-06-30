Россия попала в топ-5 самых независимых от гаджетов стран

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Москва, 30 июня. Россия попала в топ-5 стран, которые меньше всего зависят от гаджетов. К такому выводу пришли специалисты исследовательской компании GfK после проведения онлайн-опроса.

Выяснилось, что не менее 35% жителей Германии готовы на время отказаться от использования смартфонов и планшетов. На втором месте оказались Нидерланды (30%), на третьем — Бельгия (28%), а на четвертом сразу две страны — Россия и Канада (27%).

Самыми же зависимыми от современных устройств оказались Китай, где 43% населения отказывается расставаться со смартфоном даже на время, Бразилия (42%), Аргентина (40%), Мексика (38%) и США (31%), пишет «Политэксперт».