Ураган в Москве повлиял на работу аэропортов: прогнозируются задержки рейсов

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Москва, 30 июня. Московский аэропорт «Внуково» попадает в зону действия грозового фронта, «Шереметьево» — частично, «Домодедово» резкое ухудшение погоды, скорее всего, не коснется. Как стало известно ФАН, на фоне неблагоприятных условий в московском регионе принимать решение о взлете или посадке будет командир воздушного судна в зависимости от допуска и оборудования на самолете.

По словам источника ФАН, аэропорт «Домодедово» пока работает в штатном режиме. При этом есть информация, что определенные проблемы возникли во «Внуково». Прогнозируются задержки рейсов.

Ранее в МЧС предупредили москвичей о дожде, грозе и граде, которые ожидаются в столице в пятницу. Местами порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду.