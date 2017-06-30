Шойгу: Создание Сирийского комитета национального примирения обсудят в Астане

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Москва, 30 июня. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на площадке Астаны 4-5 июля будет обсуждаться вопрос создания Сирийского комитета национального примирения.

Сегодня в ходе селекторного совещания глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал переговоры на нейтральной площадке Астаны, которые пройдут в ближайшие дни.

«В ходе переговоров в Астане предусматривается обсудить вопросы создания Сирийского комитета национального примирения», — сообщил министр.

По словам Шойгу, целью межсирийских переговоров является снижение военной активности и уровня насилия в Сирии.