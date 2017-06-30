Поперла карта: Лавров сравнил антироссийские выпады США с шулерством Чапаева

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Москва, 30 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил антироссийские выпады со стороны США и Европы с анекдотом о карточных играх Василия Чапаева в Монте-Карло.

Комментируя обвинения, звучащие в адрес Москвы со стороны Вашингтона и европейских государств, министр вспомнил анекдот, как Василий Иванович Чапаев ездил в Монте-Карло. «Играли в карты, и когда стали говорить у кого сколько очков, кто-то сказал: «У меня двадцать одно». Чапаев говорит: «Покажи». В ответ: «У нас принято верить на слово». И тут у Василия Ивановича поперла карта…» – рассказал Лавров, заметив, что нечто похожее, по его мнению, сейчас происходит и с обвинениями в адрес РФ. Те, кто винит Россию в хакерских атаках, вмешательстве России в выборы в США, а президента Сирии — в использовании химоружия, по мнению Лаврова, также руководствуются тем, что «в приличной обществе принято верить на слово».

При этом глава МИД РФ обратил внимание на высказывание президента США Рональда Рейгана «доверяй, но проверяй». «Поэтому мы будем доверять только фактам, а не верить на слово», — резюмировал он.