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Москва, 30 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об отношении Москвы к «брожениям» в Евросоюзе. Россия смотрит на это безо всякого злорадства, подчеркнул он, выступая на «Примаковских чтениях».

«Мы на это все смотрим без какого-либо злорадства, мы от этого удовольствия точно не получаем, но мы понимаем, что мы не можем повлиять на то, что сейчас происходит в Евросоюзе, — заявил министр.

Кроме того, он особо подчеркнул, что Россия всегда была заинтересована «в едином, сильном Евросоюзе, который говорит одним голосом», и это позиция не изменилась.