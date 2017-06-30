Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
СМИ «госпитализировали» с сердечным приступом певицу Екатерину Шаврину
Политика
Россия не получает удовольствия от брожения в ЕС — Лавров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия не получает удовольствия от брожения в ЕС — Лавров

    12:16  30 Июня 2017
    106

    Россия не получает удовольствия от брожения в ЕС — Лавров

    Москва, 30 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об отношении Москвы к «брожениям» в Евросоюзе. Россия смотрит на это безо всякого злорадства, подчеркнул он, выступая на «Примаковских чтениях».

    «Мы на это все смотрим без какого-либо злорадства, мы от этого удовольствия точно не получаем, но мы понимаем, что мы не можем повлиять на то, что сейчас происходит в Евросоюзе, — заявил министр.

    Кроме того, он особо подчеркнул, что Россия всегда была заинтересована «в едином, сильном Евросоюзе, который говорит одним голосом», и это позиция не изменилась.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #лавров
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    8:04  30 Июня 2017
    3412

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Москва, 29 июня. Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила новый экстремальный спорткар Vulcan AMR Pro. Стоимость автомобиля составляет не менее двух миллионов долларов.

    Созданием спорткара Vulcan AMR Pro занималось новое отделение компании Aston Martin Racing. У суперкара появились дополнительные спойлеры, изменилась форма сплиттера, а сзади появилось двухэтажное антикрыло.

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Двигатель автомобиля обладает мощностью в 820 лошадиных сил. Добиться такой мощности удалось благодаря семилитровому двигателю и 12-ти цилиндрам. Отмечается, что AMR Pro не имеет права выезда на стандартную дорогу из-за мощности своего двигателя.

    Автор: Алексей Громов
    #aston martin #vulcan amr pro
    Комментарии
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        ЦИК призвал «Яблоко» устранить допущенные при выдвижении Ройзмана ошибки

        13:07 30 Июня 2017 101
        Читать
        13:05
        Сегодня

        Подготовка встречи Путина и Трампа началась — Песков
        13:03
        Сегодня

        Ураган надвигается на Москву
        10:40
        Сегодня

        Бундестаг дал зеленый свет однополым бракам
        9:11
        Сегодня

        Белый дом подсчитал количество фейков о России и Трампе на американском телевидении
        7:00
        Сегодня

        Сирия новости 30 июня 07.00: САА обучает женщин-полицейских, ИГ объявило имя своего нового лидера в Даръа

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1159

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1451

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8521

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2492

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2102
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия надеется на ясность в отношениях с США после встречи Путина и Трампа — Лавров

        Россия надеется на ясность в отношениях с США после встречи Путина и Трампа — Лавров

        11:18   30 Июня 2017
        177
        Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте» на Украине

        Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте» на Украине

        2:39   30 Июня 2017
        541
        Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента

        Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента

        0:00   30 Июня 2017
        105
        Песков не стал раскрывать формат встречи Путина и Трампа на G20

        Песков не стал раскрывать формат встречи Путина и Трампа на G20

        21:13   29 Июня 2017
        229