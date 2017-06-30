Жительница Подмосковья похитила у курьера интернет-магазина одежду

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Москва, 30 июня. Жительница Подмосковья обманным путем завладела одеждой из интернет-магазина на общую сумму около 375 тыс. рублей.К настоящему моменту мошенница задержана и находится под подпиской о невыезде.

В полицию обратилась владелица интернет-магазина одежды. По ее словам, в магазин поступил крупный заказ. По договоренности с покупателем курьер привез вещи к торговому центру на проспекте Мира. Туда же на такси подъехала и заказчица.

Переложив одежду в багажник такси, заказчица заявила, что ей нужно снять деньги с карты, и пригласила курьера пройти вместе с ней в торговый центр.

«Выбрав момент, когда курьер отвлекся, женщина покинула здание и скрылась на такси», — со ссылкой на столичное управление МВД сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 28-летнюю жительницу Подмосковья. Похищенную ею одежду изъяли. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», она находится под подпиской о невыезде.