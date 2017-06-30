«Санкт-Петербург Арену» переделают после финала Кубка конфедераций

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Санкт-Петербург, 30 июня. Как стало известно ФАН, в настоящее время идут переговоры по концессионному соглашению передачи стадиона «Санкт-Петербург Арена» футбольному клубу «Зенит» как эксплуатирующей организации до мая 2018 года. Клуб потребовал частичного разбора входных групп, построенных специально по требованию ФИФА для обеспечения безопасности.

Эти постройки носят временный характер и после чемпионата мира по футболу в 2018 году вообще исчезнут. Однако часть из них придется убрать уже сейчас, а перед турниром установить вновь.

По информации ФАН, эти постройки установлены в том месте, куда должно уходить выкатное поле, и пока его невозможно закатить. После разборки конструкций поле вновь будет «ездить».

Напомним, 2 июля на «Санкт-Петербург Арене» состоится финал Кубка конфедераций по футболу, в котором встретятся сборные Германии и Чили. После этого стадион почти на год передадут ФК «Зенит».