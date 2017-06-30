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Сирия, 30 июня. NDF****** отбили у «Тахрир Аш-Шам» КПП близи города Аль-Баас в провинции Кунейтра. ИГ* полностью утратило месторождения Арака на востоке Хомса. ССА** и Турция наращивают боевую мощь в северной части Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел опорных пунктов ИГ на окраинах кварталов города Дейр эз-Зор и в его окрестностях; отбили у «Тахрир Аш-Шам» КПП недалеко от города Аль-Баас в провинции Кунейтра.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): полностью потеряло месторождения Арака в восточной части Хомса; ведет бои с союзниками САА северу от станции «Саръян» на востоке провинции Хама.

Сирийская свободная армия (ССА): наращивает боевую мощь в северной части провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что Турция и «свободная армия» продолжают наращивать боевую мощь в северной части провинции Алеппо. Военные источники AMN передают, что турецкие войска вместе с боевиками вооруженной оппозиции планируют в скором времени начать крупномасштабное наступление, направленное на то, чтобы отбить у Сирийских демократических сил**** (SDF) город Африн.

Десятки турецких танков поступили на территории, подконтрольные протурецким радикалам на севере региона. Подразделения Сирийской свободной армии (ССА) тем временем начали строить оборонительные сооружения на линии соприкосновения сил курдов и ССА. Напомним, отряды турецких войск и исламистов намереваются встретиться с боевиками объединения «Тахрир Аш-Шам» в провинции Идлиб. Согласно турецкому военному источнику, в первую очередь радикалы начнут штурмовать города Мараназ, Тель Рифаат и Африн.

Между тем Министерство обороны Сирии заявило, что более 140 километров было отбито у террористов «Исламского государства»* вдоль трассы Алеппо — Ракка в течение последнего месяца. Об этом сообщает Twitter-канал (syria24media).

Провинция Хомс

Информагентство Al Masdar News передает, что вопреки сообщениям, опубликованным ранее, проасадовские отряды шиитского ополчения пока еще не освободили населенный пункт Хумайма. В данный момент по периметру города происходят ожесточенные столкновения. Однако союзники Сирийской арабской армии (САА) значительно продвинулись в направлении насосной станции «T-2», расположенной на юге провинции Дейр эз-Зор. Кроме того, как сообщает военный источник в социальной сети Twitter (md.press.news), сирийская армия ее союзники полностью освободили месторождения Арака.

На стороне правительственных войск в регионе действуют подразделения 5-го штурмового корпуса, солдаты которого были обучены русскими военными, а также бойцы ливанской организации «Хезболла», палестинского формирования «Лива Аль-Кудс» и афганского объединения «Лива Фатемийюн».

Появились новые сообщения о том, что военный гарнизон США и боевики «свободной армии» будут эвакуированы из района пограничного поста «Ат-Танф» и объединят силы с курдскими подразделениями в провинции Хасака. Однако оппозиционный военный источник опровергает данную информацию.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия провела артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков «Исламского государства» на окраинах района Аль-Хувейка и населенного пункта Аль-Беглия, расположенного к западу от административного центра провинции, сообщает Twitter-канал (Newsjorf).

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал новые подробности о результатах авиаудара ВВС международной коалиции по городу Аль-Маядин в понедельник. Сообщается, что из 42 человек, убитых в ходе бомбардировки, ни один не принадлежал к числу террористов ИГ. Американские военные подтвердили, что в прошлый понедельник было проведено пять боевых вылетов против ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор, однако удары были направлены на нефтяные танкеры.

Провинция Ракка

Поддерживаемые Соединенными Штатами «демократические силы» (SDF) накануне немного продвинулись к центру столицы региона, захватив деревню Касрат Аффан. В ходе противостояния был уничтожен один из боевиков ИГИЛ, передает новостной портал Al Masdar News. Тем временем информагентство ИГ «Аль-Амак» сообщает о том, что радикалы убили порядка 40 курдских бойцов. Данные сведения официального подтверждения не получили.

Полковник армии США Райан Диллон сообщает, что курды за последнюю неделю освободили семь квадратных километров территорий вокруг столицы провинции. Курдские формирования обстреливали укрепрайоны ИГ из ракетных установок, а также крупнокалиберных пулеметов. Тем не менее отряды ИГ оказывают ожесточенное сопротивление подразделениям курдов, используя атаки смертников, что значительно затрудняет продвижение SDF и Отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Хама

Двумя днями ранее в восточную часть региона прибыло подкрепление проправительственных сил, для того чтобы начать крупномасштабное наступление на город Акербат, который является последним оплотом «Исламского государства» в провинции. Кроме того, через город пролегают важные маршруты поставок террористов. Ожидается, что подразделения Национальных сил обороны (NDF) и правительственных войск начнут штурм Акербата в ближайшие дни. Об этом сообщает новостное агентство Al Masdar News.В данный момент бои между проасадовскими отрядами и боевиками ИГИЛ разворачиваются к северу от тепловой электростанции «Саръян», расположенной недалеко от города Исрайя к востоку от Саламии, передает Twitter-канал (cclllil). О потерях сторон не сообщается.

Провинция Кунейтра

Отряды Национальных сил обороны (NDF) накануне нанесли удар по укрепленным пунктам боевиков коалиции «Тахрир Аш-Шам» в районе Голанских высот в ответ на нападение исламистов вблизи города Аль-Баас. Информагентство Al Masdar News сообщает, что союзные проправительственные силы провели ракетный обстрел оборонительных сооружений радикалов к западу от Аль-Бааса, а также отбили у «Тахрир Аш-Шам» контрольно-пропускной пункт недалеко от города. Тем не менее столкновения между радикалами вооруженной оппозиции и проасадовскими отрядами шиитского ополчения периодически вспыхивают вновь.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)