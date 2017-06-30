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Сирия как камень преткновения: эксперт о причинах появления авианосца ВМС США в Средиземном море
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    Сирия как камень преткновения: эксперт о причинах появления авианосца ВМС США в Средиземном море

    12:26  30 Июня 2017
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    ВМС США

    В акватории Средиземного моря работает авианосец, два сторожевых корабля и два крейсера ВМС США с крылатыми ракетами «Томагавк». В любое время они могут нанести удар по войскам армии Сирии, заявляет телеканал CNN. Сегодня мы можем наблюдать результат полного провала американской внешней политики на всем Ближнем Востоке, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

    С каждым днем напряжение из-за планов Вашингтона помешать мнимой химатаке в Сирии нарастает. Бездоказательные обвинения в адрес официального Дамаска звучат уже в Совете Безопасности ООН в свете предстоящих переговоров по Сирии в Астане. К слову, они должны закрепить действующий в ближневосточной стране режим прекращения огня и наладить прямой диалог между Дамаском и оппозицией.

    «Мнимая химическая атака, о которой уверено заявляют американские ястребы — это лишь предлог для возможного нападения на правительственные войска Сирии. Дело ведь в том, что Вашингтон терпит на всем Ближнем Востоке политическое и дипломатическое поражение и президенту Дональду Трампу необходимо показать свою силу в преддверии встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Я не знаю, нанесут ли американские войска удар или нет, но с очень большой вероятностью это действительно может случиться», — поясняет ситуацию военный эксперт.

    Флот США в Средиземном море

    В это же время американский телеканал CNN сообщил, что в акватории Средиземного моря действуют авианосец, два сторожевых корабля и два крейсера ВМС США с крылатыми ракетами «Томагавк», которые в любое время могут нанести ракетный и авиационный удар по войскам армии Сирии.

    «Если понадобиться, если все станет совсем уж плохо, то у нас есть туз в рукаве — береговые ракетные комплексы «Бастион», которые окажутся реальной проблемой для американцев и им придется отойти на значительное расстояние. Но вообще, все, что происходит в Сирии, не может не вызывать беспокойства», — отмечает российский аналитик.

    У берегов Сирии действительно сгущаются тучи, как сообщает Lenta.ru — американское командование дало старт усиленным полетам самолетов-разведчиков в районе пункта материально-технического обеспечения российского флота в Тартусе. В этой связи российское внешнеполитическое ведомство выступило с предостережением о недопустимости опасных спекуляций.

    «Сейчас американцы играют с огнем, ведь наш порт в Тартусе прикрыт зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, которые в случае чего не только защитят российских военных и технику, но и покажут нашим «стратегическим друзьям», что им не стоит двигать свой флот и авиацию к нашим частям», — продолжает Литовкин.

    При этом собеседник ФАН полагает, что армия и флот США вряд ли будут нападать на российские силы. Скорее всего, если ракетный удар и будет нанесен, то по сирийской авиабазе Шайрат, которая находится в провинции Хомс.

    Удар "Томагавками"

    «Теряя свои позиции в Сирийской Арабской Республике, американцы будут пытаться уничтожить как можно больше самолетов ВВС САР, ведь именно этот род войск оказывает очень серьезную поддержку сухопутным силам Дамаска. Представители Пентагона будут пытаться уничтожить как можно больше самолетов, поэтому я допускаю повторение ракетного удара «Томагавками», который состоялся в начале апреля. Но и тут все не так просто — на этот раз Россия может прикрыть сирийских коллег своим ЗРПК «Панцирь-С1», — заключил Литовкин.

    Напомним, 7 апреля 2017 года США нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат, выпустив 59 крылатых ракет «Томагавк». Спустя три дня надзорная организация Protect Democracy подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за ракетного удара по Сирии.

    В минувший понедельник представители Белого дома объявили, что армия Сирии якобы готовит химическую атаку, но доказательств не предоставили. При этом в Вашингтоне пообещали, что за применение боевых отравляющих веществ сирийские власти «заплатят высокую цену». В свою очередь официальный Дамаск подчеркнул, что никогда не использовал химического оружия. 

    Автор: Сергей Гагарин
    #владимир путин #путин #дональд трамп #россия #сша #сирия #вмф рф #тартус #вмс сша #средиземное море
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    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    8:04  30 Июня 2017
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    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Москва, 29 июня. Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила новый экстремальный спорткар Vulcan AMR Pro. Стоимость автомобиля составляет не менее двух миллионов долларов.

    Созданием спорткара Vulcan AMR Pro занималось новое отделение компании Aston Martin Racing. У суперкара появились дополнительные спойлеры, изменилась форма сплиттера, а сзади появилось двухэтажное антикрыло.

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Двигатель автомобиля обладает мощностью в 820 лошадиных сил. Добиться такой мощности удалось благодаря семилитровому двигателю и 12-ти цилиндрам. Отмечается, что AMR Pro не имеет права выезда на стандартную дорогу из-за мощности своего двигателя.

    Автор: Алексей Громов
    #aston martin #vulcan amr pro
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