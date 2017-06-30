Клинцевич: Готовность Украины покупать уголь у США — закономерный итог Майдана

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Москва, 30 июня. Если Украина действительно начнет закупать уголь у США, это станет самым красноречивым результатом государственного переворота, который произошел в этой стране несколько лет назад. Об этом в пятницу заявил член Совета Федерации России Франц Клинцевич.

«Вряд ли кто-нибудь еще совсем недавно мог предположить, что наступит время, когда Украина будет закупать у США уголь миллионами тонн. А если бы и нашелся подобный «провидец», то его не только подняли бы на смех», — отметил он.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности организовать поставку «миллионов тонн угля» на Украину. В настоящее время Киев испытывает острый энергодефицит, который обусловлен отказом от покупки российского и донецкого угля.