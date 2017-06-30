Срочный ремонт маршрутов ЧМ-2018 проведут в Москве

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Москва, 30 июня. В Москве до конца сентября 2017 года проведу ремонты дорог, покрытий, бордюров и ограждений на маршрутах, по которым будут передвигаться гости чемпионата мира 2018. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

В рамках обеспечения комплекса безопасности дорожного движения на участках и дорогах, где будут проходить маршруты Чемпионата мира, проведут дополнительные работы по восстановлению асфальтового покрытия, обновлению пешеходных переходов.

В ближайшее время отремонтируют станцию Тарасовская-Черкизово, участок дороги Мамонтовка-Звягино-Черкизово, Олимпийский проспект, Волковское шоссе, шоссе Лобня-Шереметьево, Осташковское, Пироговское, Хлебниково-Рогачево, а также дорогу Красная поляна–Текстильное. На все это выделено практически 50 миллионов рублей.

Объекты начнут ремонтировать сразу после проведения матча за третье место Кубка Конфедераций в Москве.