Войска Сирии при поддержке ВКС РФ освободили около 70 населенных пунктов за месяц

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Москва, 30 июня. Правительственная армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободила от боевиков в текущем месяце 69 населенных пунктов. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, в июне сирийские войска и отряды народного ополчения при поддержке российской авиации «развивают успех на северо-востоке провинции Алеппо, в районе Пальмиры и на юге Сирии». В текущем месяце из-под контроля экстремистов вышли 69 населенных пунктов и 12 тыс. 177 квадратных километров территории.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские наблюдатели зафиксировали пять нарушений режима перемирия на территории провинций Дамаск, Латакия и Алеппо в Сирии.