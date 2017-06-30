Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Алеппо: «Силы Тигра» объединились с народным ополчением на развязке Закия
Новороссия
Новороссия сегодня: блокада ДНР привела Киев в США, Тука предсказал гибель Донбасса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новороссия сегодня: блокада ДНР привела Киев в США, Тука предсказал гибель Донбасса

    14:05  30 Июня 2017
    182

    Новороссия сегодня: блокада ДНР привела Киев в США, Тука предсказал радиацию Донбасса

    Новороссия, 30 июня. Донбасс заставляет Киев просить уголь у США. Почему обрушилась часть здания в Донецке. Наблюдатели ОБСЕ спасаются от пуль под Луганском. Последние новости из Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

    Что случилось в Донецке

    Следователи рассказали о двух версиях обрушения части здания Донецкого национального университета экономики и торговли накануне — либо сработало взрывное устройство, либо сказались природные факторы. Сильные осадки могли просто подмыть ветхую конструкцию здания. По информации МЧС ДНР, жертв и пострадавших нет. Были частично разрушены актовый зал и библиотека. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. В аварийно-спасательных работах задействовано больше 70 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники.

    В Минобороны ДНР сразу назвали случившееся диверсией, которая направлена против украинских студентов. Те едут учиться в Донецк, несмотря на непростую политическую ситуацию и различные запреты. 

    Следователи рассказали о двух версиях обрушения части здания

    Донбасс загнал Киев в ловушку

    Американский президент Дональд Трамп рассказал, что Украина запросила у США миллионы тонн угля прямо сейчас. Этот вопрос с ним обсуждал сам Петр Порошенко на прошлой неделе. Киеву очень хочется, чтобы сжиженный природный газ из Луизианы оказался в украинской газотранспортной системе.

    Хочется — потому что нет другого выхода. В последние годы Украина получала уголь в основном из Донбасса. В конце января группа бывших участников АТО спровоцировала полную транспортную блокаду ДНР и ЛНР. В ответ власти народных республик объявили о полном разрыве торговых отношений с Киевом. И кто же пострадал больше? Украина. 

    Теперь Киеву не продают ни металл, ни известняк, ни уголь. С Россией Украина дел иметь тоже не хочет, потому искать уголь приходится в достаточно экзотических странах. Логистика из США или Катара (к ресурсам которого Киев тоже присматривался) очень непростая, потребует дополнительных затрат. Те же поставки СПГ из Вашингтона будут проходить через проливы Босфор и Дарданеллы, которые сильно перегружены и где действуют жесткие ограничения по безопасности перевозок. Газовозы под эти критерии могут не подойти.

    Украина запросила у США миллионы тонн угля прямо сейчас

    Наблюдатели ОБСЕ бегут от пуль

    Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ срочно эвакуировали свой полевой офис в Луганской области. В непосредственной близости от них раздались выстрелы. Украинские журналисты радостно потерли ладоши и выдали заметки с одним и тем же смыслом: обстрелы устроили ополченцы, которые пытаются запугать наблюдателей и заставить их свернуть работу на луганском направлении. К счастью, никто из сотрудников ОБСЕ не пострадал. 

    Вместе с тем в ЛНР еще неделю назад предупреждали: спецслужбы Украины готовят провокации в отношении наблюдателей. Речь, правда, шла о крымском направлении, но никто не мешал ВСУ поменять свою тактику. И обстрелять лагерь ОБСЕ, поспешно свалив потом на народные республики.

    Тука запугивает

    Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука предсказал Донбассу незавидное будущее. Дескать, за 10 лет эта территория обречена — из-за роста уровня радиации и загрязнения воды.

    Тука считает, что радиация повышается в природных водах из-за затопления шахт. Зараженная вода поднимается и может распространиться на территорию Украины и даже России. А резервные источники воды на территории Донбасса, подконтрольной Киеву, уже непригодны для использования. Пока еще не все, но около 90%.

    Замминистра призвал создать международные дискуссии по поиску решения этой проблемы и «вопить на всю Европу» о возможных последствиях. Он пафосно добавил: Донбасс уже не спасти, но людей еще возможно. Уж не на Украину ли предлагает их перевезти хитрый Тука?

    Тука запугивает

    Трудное Счастье ВСУ

    Мобильные группы националистов обстреляли из минометов подразделения ВСУ в районе Счастья. В ЛНР узнали об этом сразу же, как на горячую линию МВД позвонил житель города.

    Он рассказал о том, что в одном из общежитий ПТУ разместились около 50 человек из батальона «Айдар». В их распоряжении также находятся три автомобиля ГАЗ-66, в кузовах они разместили 120-мм минометы. Группы из пяти-шести человек перемещаются на машинах у позиций ВСУ и ведут провокационные обстрелы. Вероятно, потом в них обвинят ополченцев. 

    Автор: Максим Вручный
    #днр #всу #донбасс #лнр #счастье
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    8:04  30 Июня 2017
    6100

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Москва, 29 июня. Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила новый экстремальный спорткар Vulcan AMR Pro. Стоимость автомобиля составляет не менее двух миллионов долларов.

    Созданием спорткара Vulcan AMR Pro занималось новое отделение компании Aston Martin Racing. У суперкара появились дополнительные спойлеры, изменилась форма сплиттера, а сзади появилось двухэтажное антикрыло.

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Двигатель автомобиля обладает мощностью в 820 лошадиных сил. Добиться такой мощности удалось благодаря семилитровому двигателю и 12-ти цилиндрам. Отмечается, что AMR Pro не имеет права выезда на стандартную дорогу из-за мощности своего двигателя.

    Автор: Алексей Громов
    #aston martin #vulcan amr pro
    Комментарии
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Оснащенный «Калибрами» корвет «Гремящий» спустили на воду в Петербурге

        14:19 30 Июня 2017 180
        Читать
        14:19
        Сегодня

        Будущее напишут в Гамбурге: чего ждать от встречи Путина и Трампа на саммите G20
        13:52
        Сегодня

        Гроза, сильный ливень и ураган: в Москве начался разгул стихии
        13:07
        Сегодня

        ЦИК призвал «Яблоко» устранить допущенные при выдвижении Ройзмана ошибки
        13:05
        Сегодня

        Подготовка встречи Путина и Трампа началась — Песков
        13:03
        Сегодня

        Ураган надвигается на Москву, начался ливень

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1187

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1460

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8526

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2503

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2110
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия надеется на ясность в отношениях с США после встречи Путина и Трампа — Лавров

        Россия надеется на ясность в отношениях с США после встречи Путина и Трампа — Лавров

        11:18   30 Июня 2017
        186
        Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте» на Украине

        Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте» на Украине

        2:39   30 Июня 2017
        572
        Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента

        Более 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента

        0:00   30 Июня 2017
        111
        Песков не стал раскрывать формат встречи Путина и Трампа на G20

        Песков не стал раскрывать формат встречи Путина и Трампа на G20

        21:13   29 Июня 2017
        234