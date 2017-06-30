Новороссия сегодня: блокада ДНР привела Киев в США, Тука предсказал гибель Донбасса

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Новороссия, 30 июня. Донбасс заставляет Киев просить уголь у США. Почему обрушилась часть здания в Донецке. Наблюдатели ОБСЕ спасаются от пуль под Луганском. Последние новости из Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

Что случилось в Донецке

Следователи рассказали о двух версиях обрушения части здания Донецкого национального университета экономики и торговли накануне — либо сработало взрывное устройство, либо сказались природные факторы. Сильные осадки могли просто подмыть ветхую конструкцию здания. По информации МЧС ДНР, жертв и пострадавших нет. Были частично разрушены актовый зал и библиотека. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. В аварийно-спасательных работах задействовано больше 70 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники.

В Минобороны ДНР сразу назвали случившееся диверсией, которая направлена против украинских студентов. Те едут учиться в Донецк, несмотря на непростую политическую ситуацию и различные запреты.

Донбасс загнал Киев в ловушку

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что Украина запросила у США миллионы тонн угля прямо сейчас. Этот вопрос с ним обсуждал сам Петр Порошенко на прошлой неделе. Киеву очень хочется, чтобы сжиженный природный газ из Луизианы оказался в украинской газотранспортной системе.

Хочется — потому что нет другого выхода. В последние годы Украина получала уголь в основном из Донбасса. В конце января группа бывших участников АТО спровоцировала полную транспортную блокаду ДНР и ЛНР. В ответ власти народных республик объявили о полном разрыве торговых отношений с Киевом. И кто же пострадал больше? Украина.

Теперь Киеву не продают ни металл, ни известняк, ни уголь. С Россией Украина дел иметь тоже не хочет, потому искать уголь приходится в достаточно экзотических странах. Логистика из США или Катара (к ресурсам которого Киев тоже присматривался) очень непростая, потребует дополнительных затрат. Те же поставки СПГ из Вашингтона будут проходить через проливы Босфор и Дарданеллы, которые сильно перегружены и где действуют жесткие ограничения по безопасности перевозок. Газовозы под эти критерии могут не подойти.

Наблюдатели ОБСЕ бегут от пуль

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ срочно эвакуировали свой полевой офис в Луганской области. В непосредственной близости от них раздались выстрелы. Украинские журналисты радостно потерли ладоши и выдали заметки с одним и тем же смыслом: обстрелы устроили ополченцы, которые пытаются запугать наблюдателей и заставить их свернуть работу на луганском направлении. К счастью, никто из сотрудников ОБСЕ не пострадал.

Вместе с тем в ЛНР еще неделю назад предупреждали: спецслужбы Украины готовят провокации в отношении наблюдателей. Речь, правда, шла о крымском направлении, но никто не мешал ВСУ поменять свою тактику. И обстрелять лагерь ОБСЕ, поспешно свалив потом на народные республики.

Тука запугивает

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука предсказал Донбассу незавидное будущее. Дескать, за 10 лет эта территория обречена — из-за роста уровня радиации и загрязнения воды.

Тука считает, что радиация повышается в природных водах из-за затопления шахт. Зараженная вода поднимается и может распространиться на территорию Украины и даже России. А резервные источники воды на территории Донбасса, подконтрольной Киеву, уже непригодны для использования. Пока еще не все, но около 90%.

Замминистра призвал создать международные дискуссии по поиску решения этой проблемы и «вопить на всю Европу» о возможных последствиях. Он пафосно добавил: Донбасс уже не спасти, но людей еще возможно. Уж не на Украину ли предлагает их перевезти хитрый Тука?

Трудное Счастье ВСУ

Мобильные группы националистов обстреляли из минометов подразделения ВСУ в районе Счастья. В ЛНР узнали об этом сразу же, как на горячую линию МВД позвонил житель города.

Он рассказал о том, что в одном из общежитий ПТУ разместились около 50 человек из батальона «Айдар». В их распоряжении также находятся три автомобиля ГАЗ-66, в кузовах они разместили 120-мм минометы. Группы из пяти-шести человек перемещаются на машинах у позиций ВСУ и ведут провокационные обстрелы. Вероятно, потом в них обвинят ополченцев.