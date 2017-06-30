Россия, США и Китай вместе смогут решить мировые проблемы — Лавров

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Москва, 30 июня. Россия, США и Китай могут найти общее понимание того, как решать мировые проблемы. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях» в Москве.

Лавров подчеркнул, что модель, при которой две из вышеперечисленных стран объединятся против третьей, не будет продуктивной.

«А вот втроем осознать как наши три страны, с учетом их влияния на мировые дела и мировую экономику, могут помочь решать международные проблемы, я считаю, это вполне реально», — отметил глава российского МИД.

Ранее Лавров охарактеризовал отношения России и США как ненормальные, а также выразил надежду на то, что лидерам двух стран удастся найти общий язык на грядущей встрече в рамках саммита G20.