Лавров: Законодатели США поставили на «паузу» контакты с РФ

В Избранное

Москва, 30 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские законодатели взяли паузу в контактах с российской стороной.

Выступая на «Примаковских чтениях», Лавров рассказал, что представители Вашингтона сообщили о «паузе», которую взяли законодатели США, включая глав международных комиссий Сената и Конгресса.

Ранее Лавров заявил, что Путин и Трамп хотят преодолеть сложности в отношениях двух стран. По его словам, мировые лидеры стремятся преодолеть существующие сейчас проблемы и начать договариваться.