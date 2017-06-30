Провокации коалиции способствуют деятельности террористов в Сирии - Шойгу

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Москва, 30 июня. Провокации международной коалиции во главе с США способствуют расширению деятельности террористов в Сирии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Провокации сил коалиции, возглавляемой США, способствуют расширению деятельности террористических организаций в Сирии», — сказал глава ведомства на селекторном совещании.

Также в ходе совещания Шойгу сообщил, что правительственная армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободила от боевиков в июне 69 населенных пунктов и 12 тыс. 177 квадратных километров территории.